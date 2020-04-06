Adana ve Osmaniye'de kuzu göbeği mantarı hasadı başladı Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Toros Dağları'nda yetişen kuzu göbeği mantarının hasadına başlandığını bildirdi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Toros Dağları'nda yetişen kuzu göbeği mantarının hasadına başlandığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, Toroslar'da kuzu göbeği mantarının bahar döneminde küçük gruplar halinde yetiştiğini, lezzeti kadar içeriğideki vitamin ve minerallerden dolayı da "aranan bir tad" olduğunu belirtti.

Türkiye'den geçen yıl ihraç edilen 20 ton civarında kuzu göbeği mantarının 5-6 tonunun yöreden toplandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen mantarın hasadı, resmi görevliler nezaretinde başladı. Önemli bir ihraç ürünü olan kuzu göbeği mantarı iç piyasadan ziyade Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç ediliyor. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle daha az toplanmasını bekliyoruz. Salgın nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması, diğerlerinin ise sosyal mesafeye uygun hareket ederek kalabalık oluşturmadan maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıyoruz."

Yılmaz, bitkinin orman köylüsüne önemli bir ek gelir imkanı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA