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Adana Ticaret Borsası

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 29 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,154,25
AyçiçeğiKg5,805,90
Soya FasulyesiKg5,605,70
MısırKg3,103,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg28,9029,00

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AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri

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