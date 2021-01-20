Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

20.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:13
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,032,03
MısırKg2,052,05
Buğday kepeğiKg1,641,65
Soya fasulyesiKg4,524,52
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,4013,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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