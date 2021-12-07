Son dakika haber: SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Haberler
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Son dakika haber: SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ADANA'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak, bir kişi de darbedilerek yaralandı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak, bir kişi de darbedilerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada Mehmet G., bacağından tabanca ile vuruldu, Müslüm A. ise başına bir cisimle vurularak darbedildi. Olayın ardından yaralama olayına karıştıkları öne sürülen Deniz U. ve Mehmet A., otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Son dakika haber: SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Son dakika haber: SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Son dakika haber: SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Son dakika haber: SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

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