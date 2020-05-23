ADANA Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı
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ADANA Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı

Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandıADANA'da otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu Ale el-Abid'in (35) evinde ve üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

23.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:03

Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı

ADANA'da otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu Ale el-Abid'in (35) evinde ve üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. El-Abid ile otomobilde yolculuk yaparken gözaltına alınan ve otostop yapıp bindiğini öne süren Tarık Mahzum (25) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışması başlattı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Otomobil, bir ara sokakta durduruldu. Yapılan aramada sürücü ve yolcu koltuklarının altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili el-Abid ile yanındaki Tarık Mahzum (25) gözaltına alındı.

Polis, Ale el-Abid'in evinde ve otomobilinde yaptığı aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon lira olan 31 bin 800 adet captagon, 7 kilo 762 gram plaka esrar, 938 gram toz esrar, 94,28 gram metamfetamin, 622 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 16 bin 985 TL para ele geçirdi.

OTOSTOPLA BİNDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve geçtiğimiz günlerde Konya'da fıtık ameliyatı olan Suriyeli Tarık Mahzum (25), çalışmak için Adana'ya geldiği öğrenildi. Burada Suriye'den tanıdığı bir kişiye iğne yaptıran Mahzum, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki amcasının evine gitmek için otostop çektiği sırada tanımadığını öne sürdüğü polis ekiplerince uyuşturucu madde taşındığı nedeniyle aranan Suriyeli Ale el-Abid'in (35) aracına bindiğini söyledi.

'TANIMIYORUM' DEDİ, TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden el-Abid'in de emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeleri kendisinin kullandığını, aracına binen Mahzum'u tanımadığını öne sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Ale el-Abid ile Tarık Mahzum, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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