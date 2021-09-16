Adana'nın Kozan ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Adana'nın Kozan ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün saat 17.00'ye kadar Adana'nın Kozan ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.