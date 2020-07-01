Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
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Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
01.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:08

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar V.P. ve Ş.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık V.P. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanık Ş.Ö. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, V.P'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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