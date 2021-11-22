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Adana'da kundaklanan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da kundaklanan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'da kiracı tarafından kundaklandığı ileri sürülen ev kullanılamaz hale geldi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Adana'da kiracı tarafından kundaklandığı ileri sürülen ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde, 3 katlı evin ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ikinci katta çıkan yangını üst kata sıçramadan söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen katta inceleme yapan ekipler, yangının kiracı E.K'nin kira nedeniyle ev sahibi ile tartıştıktan sonra kundaklaması sonucu çıktığını belirledi.

Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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