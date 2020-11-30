Adana'da "Hoş geldin bebek" uygulamasıyla ailelere destek
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Adana'da "Hoş geldin bebek" uygulamasıyla ailelere destek

30.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:21
Adana'da

Adana'da Seyhan Belediyesince hayata geçirilen "Hoş geldin bebek" uygulamasıyla yeni doğan bebeklerin ilk dönem ihtiyaç malzemeleri alınarak ailelere destekte bulunuluyor.

Adana'da Seyhan Belediyesince hayata geçirilen "Hoş geldin bebek" uygulamasıyla yeni doğan bebeklerin ilk dönem ihtiyaç malzemeleri alınarak ailelere destekte bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında oluşturulan özel ekipler, yeni bebek sahibi olmuş çiftleri ziyaret ederek içerisinde bebek bezi, zıbın takımı, pudra, biberon, kolonyalı mendil ve şampuan gibi ürünlerin yer aldığı çantaları hediye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftleri tebrik etmek ve onlara bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla "Hoş geldin bebek" uygulamasını başlattıklarını kaydetti.

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Uygulama kapsamında doğum kayıtlarını takip ettiklerini ve oluşturulan ekiplerin yeni dünyaya gelmiş bebeklerin ilk dönem temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı çantaları ailelere hediye ettiğini belirten Akay, iyi günde kötü günde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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