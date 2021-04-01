Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

ADANA - Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı yerde yaklaşık 5-10 santimlik beyaz bir örtü oluşturdu. İlçe merkezinde kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı.

İlçede yağışlı havanın önümüzdeki cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı