Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü
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Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

ADANA - Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'da dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı yerde yaklaşık 5-10 santimlik beyaz bir örtü oluşturdu. İlçe merkezinde kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı.

İlçede yağışlı havanın önümüzdeki cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü
Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü
Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü
Adana'da dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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