Adana'da baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
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Adana'da baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

23.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:04

Adana'da, alacak meselesi gerekçesiyle baba ile iki çocuğunu rehin tuttuğu iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Adana'da baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Adana'da, alacak meselesi gerekçesiyle baba ile iki çocuğunu rehin tuttuğu iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Bilal Ş. (36), eşi Songül Ş'nin (33) kuzeni Ali B'den (35) 7 bin 150 lira borç aldı.

Bir süre sonra Ali B, verdiği parayı yüksek faizle Bilal ve Songül Ş. çiftinden istedi.

Ali B, istediği parayı ödeyemeyen çiftin çocukları Ç.Ş. (6) ve H.Ş'yi (8) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kandırıp yakındaki evine götürdü.

Saçlarını kestiği Ç.Ş'yi kolundan, ağabeyi H.Ş'yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine bağlayan Ali B, cep telefonuyla fotoğraflarını çekip çifte gönderdikten sonra çocukları serbest bıraktı.

İstediği parayı alamayan Ali B, Bilal Ş'yi de zorla evine götürüp rehin tuttu.

Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenleyerek Bilal Ş'yi kurtardı, zanlı Ali B. ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Erdal A'yı (47) yakaladı.

Zanlılar tutuklandı

Bilal Ş, polis merkezinin çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, eşinin kuzeni Ali B'den 7 bin 150 lira borç aldığını belirterek, "Kendisi daha sonra 7 bin 150 lira borcuma karşılık 13 bin liralık senet imzalamamı istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Ardından farklı günlerde 17 bin liralık ve 27 bin liralık senetler imzalatmak istedi. Ben bunu da kabul etmedim. Bunun üzerine kredi kullanmaya zorladı. Ben bunu da kabul etmedim." ifadesini kullandı.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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