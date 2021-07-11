Adana'da 2. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi
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Adana'da 2. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

Adana'da 2. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen 2. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen 2. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi.

Yumurtalık Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen festivalde yöresel yemek, bisiklet, yüzme, kano ve kitesörf yarışmaları düzenlendi.

Festivalin son gününde, yarışmalarda ödül kazanan ve en iyi tropikal meyve yetiştiren üreticilere ödülleri verildi.

Festival kapsamında gelen misafirlere, ilçenin doğal ve kültürel öneme sahip yerleri gezdirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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Adana'da 2. Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi - Haberler
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