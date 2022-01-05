Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron, 32 bin doldurumuş kaçak sigara, 350 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 48 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron, 32 bin doldurumuş kaçak sigara, 350 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 48 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesindeki bir depoda ve Sümer Mahallesinde bir evde kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında 2 milyon 700 bin kaçak makaron, 32 bin doldurumuş kaçak sigara, 350 kilo kaçak kıyılmış tütün, 48 kilo kaçak nargile tütünü, 40 bin sigara paketleme de kullanılan kilitli poşet ve 1 elektrikli otomatik sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

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