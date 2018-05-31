Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişimi Ortadoğu'ya atılmış en büyük bombalardan biri olarak tarihe geçti." dedi.

Gül, Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında, ramazanın birliği, kardeşliği ve dayanışmayı hatırlatan mukaddes bir ay olduğunu söyledi.

Bu mübarek ayda insanların birbirlerinin halinden daha iyi anladığını ifade eden Gül, "Ülkemizin geleceğini, bölgemizin ve dünyada yaşanan bütün gelişmeleri daha iyi bir şekilde tahlil edebiliyoruz. Bu gözle bakarken sanki küfür cephesi iş birliği yaparak anlaşmış gibi her ramazan ayında bir Müslüman coğrafyada yine kan yine zulüm yine işgal yaşanıyor ve bizim Müslüman aleminin kalbini derinden yaralıyor. Bu sene de işgalci zalim terör devleti İsrail, yine 60'ın üzerinde Filistinli kardeşimizi şehit etti. ABD ve İsrail, bölgede barışı ve huzuru ortadan kaldıracak daha büyük kaoslara yol açacak işlere girdi. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişimi Ortadoğu'ya atılmış en büyük bombalardan biri olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Ramazanda Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yapılan zulümlerin Müslüman alemini derinden yaraladığına dikkati çeken Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu zulme karşı sesini yükselten Türkiye'den başka ülke, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka lider yoktur. 'Dünya beşten büyüktür', 'dünyada sizin dediğiniz değil, insanlığın dediği, adaletin dediği olacak', 'küresel adalet öyle ya da böyle bugün ya da yarın er geç tecelli edecek' diyen başka bir lider çıkmadı. İslam aleminin bu zulme, bu işgal girişimine, bu adaletsizliğe sessiz kalması da bir ramazan ayında bütün Müslümanlar için en büyük burukluktan birisidir."

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve davetliler katıldı.