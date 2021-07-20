Acemi kasaplar hastanelere koştu

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Kayseri'de her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesimi sırasında bıçakla kendini yaralayan ya da kurbanlıkların darbeleriyle yaralanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Kimi ambulansla kimileri ise kendi araçlarıyla hastaneye gelen vatandaşlar, acil servislerde yoğunluk oluşturdu. Hastaneye başvuran bir vatandaş kendisini görüntüleyen gazetecilere; "İlk acemi benim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı