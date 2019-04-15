Abdullah Eren: Daha Güzel Projelerle Kıbrıs'ta Olmaya Devam Edeceğiz

TÜRKİYE Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren,"Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eren ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vakıflar İdaresinin 448. kuruluş ve Kıbrıs Türk idaresine geri alınışının 63. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen Vakıflar Haftası'nda düzenlenen 'iyilik' temalı festival ve toplantıya katıldı.

İlk etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Vakıfların kuruşundaki çeşitliliğe bakıldığı zaman sadece Müslüman topluluğa hitap eden değil, onun dışında da insanlığa hizmet eden kuruluşlar görüldüğünü" ifade etti.

'KIBRIS'A AYRI BİR PARANTEZ'

AKM'deki törenin ardından iyilik festivaline geçildi. İyilik festivalinde gazetecilere açıklamalar yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, "Dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Fakat, KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var. Hem Türkiye dış politikasında hem de kurumumuzun faaliyetleri arasında önemli bir yeri var. Kurum olarak bizler de, desteğimiz ile KKTC'nin 8 bölgesinde yapılacak iyilik festivallerine destek olalım dedik. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs'a ayrı bir parantez açacağız. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak Vakıflar İdaresiyle birçok proje yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Bahçeri, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na teşekkür ederim. Kıbrıs Türkünün heyecanını paylaşıyor olmasından mutluyuz" diye konuştu.

Lefkoşa'da düzenlenen İyilik Festivali çeşitli aktivitelerin yanında Hüsnü Şenlendirici'nin konseri ile sona erdi. - Karahasan

Kaynak: DHA