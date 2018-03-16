ABD'nin Yaptırım Kararına, Rusya'dan Misilleme! Kara Liste Genişliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ülkesinin ABD'nin yeni yaptırım kararına karşılık vereceğini söyledi.

KARA LİSTE GENİŞLİYOR

Ryabkov, Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırım kararına karşılık Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu 'Kara liste'yi genişleteceğini duyurdu.

İLAVE TEDBİRLER GÖZARDI EDİLMEYECEK

Washington'a yönelik söz konusu yaptırımların mütekabiliyet esasına göre yapılacağını hatırlatan Sergei Ryabkov, ilave tedbirlerin de gözardı edilmeyeceğini bildirdi.

ABD ATEŞLE OYNUYOR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın Washington ile diyaloğu sürdürmek istediğini ancak Rusya ile ilişkileri yok etmek isteyen ABD'deki bazı kişilerin ateşle oynadığını dile getirdi.

AJAN GERİLİMİ

İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart 2018'de saldırıya uğrayan çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'e yapılan sinir gazlı saldırının ardından önce Londra - Moskova hattında gerilim yaşanmış ardından da Washington'dan sert açıklamalar ve yeni yaptırımlar gelmişti.