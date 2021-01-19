ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 3 örgüt üyesi öldürüldü

ABD, Somali'nin Aşağı Cuba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 3 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin güneyindeki Jamaame ve Deb Scinnele bölgelerinde bugün yapılan iki hava saldırısında örgütün saldırıları planlayan ve hazırlayan liderlerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 örgüt üyesinin öldürüldüğü ve hiçbir sivilin zarar görmediği aktarıldı.

ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatından yaklaşık bir buçuk ay sonra Somali'deki askerlerinin tamamını dün geri çektiğini duyurmuştu.

Geri çekilme kararına rağmen ABD ordusu terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş