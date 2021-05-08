ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 arttı.

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 344'e yükseldi

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 52 arttı.

Perşembe gününü 68,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 64,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 64,71 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu