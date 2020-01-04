ABD ile İran gerginliği sürerken, Bağdat'ta iki patlama iddiası
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge içinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği öne sürüldü.
04.01.2020 20:27 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:27
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge içinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği öne sürüldü.
ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi düzenlediği saldırıyla öldürmesinin ardından Tahran yönetimi 'intikam alacakları' yönüne açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com