ABD Dışişleri Müsteşarı Cooper'dan BAE'ye F-35 satışı açıklaması Açıklaması
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ABD Dışişleri Müsteşarı Cooper'dan BAE'ye F-35 satışı açıklaması Açıklaması

09.12.2020 04:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 04:20
ABD Dışişleri Müsteşarı Cooper'dan BAE'ye F-35 satışı açıklaması Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE), F-35 uçağı ve MQ-9B silahlı insansız hava araçlarının satışına ilişkin, Kongreye yapılan tebligatın süresinin 11 Aralık'ta dolacağını ancak satışın tamamlanıp üretimin...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE), F-35 uçağı ve MQ-9B silahlı insansız hava araçlarının satışına ilişkin, Kongreye yapılan tebligatın süresinin 11 Aralık'ta dolacağını ancak satışın tamamlanıp üretimin yapılması için Kongre ile de görüşmelerin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Cooper, Dışişleri Bakanlığında ABD'nin silah satışlarına ilişkin bir toplantı düzenledi.

BAE'ye silah satışına ilişkin Cooper, "Bu hafta Cuma günü yani 11 Aralıkta, BAE'ye F-35 ve MQ-9B'ler ile mühimmatların satışı için Kongre'ye yapılan tebligatın 30 günlük süresi dolmuş olacak. Bu sürece paralel olarak BAE ile teklif ve kabul mektupları üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Bu sonuçlandığında biz de anlaşmayı sonuçlandıracağız. Bu konu devam ederken, Kongre ile de sağlıklı ve verimli bir diyalog sürecindeyiz. Ancak bu süreç tamamlandığında Savunma Bakanlığı ABD sanayiince üretim programları ve teslimat sürelerini konuşmaya başlayabilir". dedi.

İsrail'in resmi olarak bu satışı desteklediğini belirten Cooper, İran'ın BAE ile İsrail arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratmaya çalıştığını, savundu.

Kongre'nin BAE'ye F-35 satışına karşı çıktığına ilişkin bir soruya ise Cooper, satış değerlendirmesinin gelişmelere göre yapıldığını ve İsrail ile yapılan anlaşmanın BAE ve bölge ülkelerinde bir değişim etkisini beraberinde getirdiğini iddia etti.

Satış onayının ABD'nin, İsrail'in askeri niteliksel üstünlüğüne yönelik bağlılığına zarar vermediğini ifade eden Cooper, "Kongre ile görüşmelere devam ediyoruz. Onların ortaya koydukları kaygıları dikkate almaya devam ediyoruz ve bu satışların zorunluluğu ve faydaları konusunu tam anlamalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Geçen ay, ABD'nin New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ve Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, BAE'ye F-35 dahil 23 milyar doları aşkın 4 paket silah satışını içeren Dışişleri Bakanlığı onayına karşı 4 Ret Karar Tasarısı sunmuştu.

Ayrıca, ABD'nin New York temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ile 11 temsilci, BAE'ye F-35 uçaklarının satışını engellemek için yasa tasarısı sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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