ABD Dışişleri Bakanlığından Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında rahip Andrew Brunson konusunda bugün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, papaz Andrew Brunson davasını görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştu. Dışişleri Bakanı Pompeo ve Çavuşoğlu, konuyu çözmek ve diğer ortak meseleleri ele almak için görüşmelere devam etmeye karar verdi" denildi. - WASHINGTON