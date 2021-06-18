ABD Dışişleri Bakanı Blinken Almanya, Fransa ve İtalya'yı ziyaret edecek
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Almanya, Fransa ve İtalya'yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Almanya, Fransa ve İtalya'yı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 23 Haziran'da yapılacak olan İkinci Libya Konferansına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e, ardından da ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Fransa ve İtalya'ya gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 23 Haziran'da yapılacak olan İkinci Libya Konferansına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e, ardından da ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Fransa ve İtalya'ya gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri sözcüsü Ned Price yazılı açıklamada, "Bakan Blinken, Libya'da aralık ayında yapılacak ulusal seçimleri ve yabancı güçlerin bu ülkeden çekilmesinin görüşüleceği Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Blinken'ın, Berlin'de ayrıca Şansölye Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geleceğini kaydeden Price, bu görüşmelerde ABD-Almanya ilişkilerinin önceliklerinin ele alınacağına işaret etti.

Price, "Berlin'de, Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Maas, anti-Semitizm ve Yahudi Soykırımının inkarı ile mücadele ve Holokost'a ilişkin eğitimi geliştirmek için yenilikçi yeni yollar bulma konusundaki ortak bağlılığımızın altını çizecek." bilgisini paylaştı.

Blinken'ın 25 Haziran'da Paris'e gideceğini belirten Price, "Paris'te Bakan Blinken, güçlü ABD-Fransa ilişkilerini derinleştirmek, ortak değerlerimizi vurgulamak, küresel güvenlik ve salgının üstesinden gelme dahil iş birliği alanlarını görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Price, Blinken'ın ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ekim ayında 60'ıncısı düzenlenecek Bakanlar Konseyi Toplantısından önce OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya gelerek önemli ekonomik öncelikleri, uluslararası vergilendirme konusunu ele alacağına dikkati çekti.

Roma'da, Blinken ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Toplantısına eş başkanlık edeceğini ifade eden Price, "Bakan, DEAŞ ile mücadele toplantısının marjında, Suriye'deki krizi tartışmak ve insani ihtiyaçların karşılanmasının öneminin altını çizmek için bir Bakanlar Düzeyinde Suriye Toplantısına katılacak." ifadelerini kullandı.

Price, Blinken'ın aynı zamanda, ABD-İtalya ortaklığının önceliklerini ele almak üzere İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Dışişleri Bakanı Di Maio ele almadaki önemli rolünün altını çizmek için ikili görüşmeler de yapacağını kaydetti.

Bakan Blinken'ın Vatikan'ı da ziyaret edeceğini belirten Price, Bakanın aynı zamanda Bari ve Matera'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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