ABD'den İran Nükleer Anlaşması'na geri dönüş sinyali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'den İran Nükleer Anlaşması'na geri dönüş sinyali

22.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:33
ABD'den İran Nükleer Anlaşması'na geri dönüş sinyali

ABD'de Joe Biden yönetimi, eski başkan Donald Trump yönetiminin Mayıs 2018'de resmi olarak ayrıldığı Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönüş sinyali verdiği ifade edildi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, eski başkan Donald Trump yönetiminin Mayıs 2018'de resmi olarak ayrıldığı Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönüş sinyali verdiği ifade edildi. İran tarafı ise yaptırımların devam etmesi durumunda anlaşmaya dönmenin anlamsız olacağını duyurdu.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da varılan İran nükleer programı'ndan resmi olarka Mayıs 2018'de çekilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi ise nükleer anlaşmaya geri dönüş için yeşil ışık yaktı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de BM destekli Silahsızlanma Konferansı'na yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer anlaşmayı 'uzatmak ve güçlendirmek' istediğini dile getirdi.

"YAPTIRIMLAR KALKMAZSA, GERİ DÖNÜŞ ANLAMSIZ"

ABD'den gelen haberlere İran'dan yanıt gecikmedi. İranlı yetkililer, Washington'ın hala devam eden yaptırımları kaldırmaması durumunda anlaşmaya geri dönüşünün anlamsız olacağı ifade edildi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht-Ravanchi, ABD'nin anlaşmaya geri dönüşüne yönelik yaptığı açıklamada, "Bir mektuptaki imzayı basitçe kabul edemeyiz. İmzaya, eylemleri doğrulamak için bir süreç eşlik etmezse, anlamsız olacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDA NÜKLEER DÜĞÜM

Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından sonra Washington 2018'de anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran da Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'den İran Nükleer Anlaşması'na geri dönüş sinyali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 18:44:20. #1.16#
title