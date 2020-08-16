ABD'de yaşayan Türk kasiyere "şeffaf maske" duyarlılığı için altın madalya
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ABD'de yaşayan Türk kasiyere "şeffaf maske" duyarlılığı için altın madalya

ABD'nin Florida eyaletinde bir markette kasiyer olarak çalışan Eskişehirli Aslı Mühürhancı Knowles, sosyal medyadan yaptığı "İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımıyla oluşturduğu farkındalıktan dolayı iş yerinin yöneticileri tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

ABD'de yaşayan Türk kasiyere
16.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:16

ABD'nin Florida eyaletinde bir markette kasiyer olarak çalışan Eskişehirli Aslı Mühürhancı Knowles, sosyal medyadan yaptığı "İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım" paylaşımıyla oluşturduğu farkındalıktan dolayı iş yerinin yöneticileri tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Aslı Mühürhancı Knowles, geçen ay sosyal medya hesabından, "İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım" önerisini paylaştı. Hollywood oyuncusu John Krasinski, kişisel sosyal medya hesabından bu paylaşımı destekleyince öneri, ülkede yankı uyandırdı. Knowles'ın yöneticileri de onu "Kovid-19 salgını sürecinde en duyarlı personel" seçerek ödül verdi.

Knowles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir ayda hayatının büyük ölçüde değişime uğradığını anlattı.

Paylaşımı sonrası binlerce tebrik mesajı aldığını dile getiren Knowles, iş yerindeki üst düzey yöneticilerinin de kendisini kutladığını söyledi.

Knowles, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Türk olarak her nerede olursak olalım işine saygı duyan ve önemseyen insanlar olduğumuzu ispatlamış olmaktan gurur duyuyorum. İş yerimdeki üst yöneticiler de bu duyarlılığımı ödüllendirdi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Pandemi sürecinde iş yerime daha fazla destek olmayı amaçlamıştım, sonuca da ulaştım." dedi.

"Çevreme sesimi duyurmaya çalışırken Krasinski'nin paylaşımıyla konu bu noktalara geldi"

Türk kasiyer, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle özellikle ticaret alanında daha fazla müşteri memnuniyeti gerektiğini vurguladı.

Paylaşımıyla hem çalışanların daha çok tebessüm etmesi gerektiği mesajını verdiğini hem de şeffaf maskeli bir kasiyer olarak müşterileri memnun edebilmenin yöntemini bulduğunu ifade eden Knowles, şöyle konuştu:

"İnsanlar, karşılarında mutlu, gülümseyen bireyler görmek istiyor. Ben de başka bir yerden alışveriş yaparken bunu istiyorum. O yüzden de tebessümün önemini vurgulamak istemiştim. Aslında sadece çevremdeki insanlar sesimi duyar diye düşünürken, oyuncu John Krasinski'nin paylaşımıyla konu bu noktalara geldi. Şimdi de şirketim beni bu altın madalyaya layık gördü. Herkese çok teşekkür ederim. Eskişehirli olmaktan, Türk olmaktan gurur duyan biri olarak ülkemin adını bu alanda duyurmaktan dolayı çok mutluyum."

Kaynak: AA

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