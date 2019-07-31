ABD'de seçmenlerin yarısı Donald Trump'ı ırkçı buluyor; siyahilerde bu oran yüzde 80

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, kayıtlı seçmenlerin yarısından fazlasının Başkan Donald Trump'ı "ırkçı" bulduğunu ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesi'nce ülke genelinde yapılan araştırmaya göre, ABD'li kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ı ırkçı bulurken, yüzde 45'i ise bu görüşe katılmadığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle