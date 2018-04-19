ABD'de Motoru Patlayan Uçağı Düşmekten Kadın Pilot Kurtardı

ABD'de önceki gün New York- Dallas seferini yaparken motoru patladığı için acil iniş yapmak zorunda kalan Southwest Havayolları uçağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Uçak yaklaşık 10 bin metre irtifadayken motorunda patlama meydana gelmiş, uçağın kadın pilotu Tammie Jo Shults, 4 bin merte irtifaya kadar serbest düşen uçağı yeniden uçurmayı başarıp Philadelphia kentinde acil iniş yapmıştı.

Geçmişte F-15 savaş uçaklarıyla uçuş deneyimi olan Shults, olayın ardından Amerikan medyası tarafından "kahraman" ilan edildi.

Shults, uçağın yüzden fazla yolcusunu kurtardı ancak motora yakın cam kenarında oturan Jennifer Riordan (43), basınçla dışarı fırladı.

Diğer yolcular Riordan'ı bacaklarından tutarak uçmasını engelledi ancak motor ve cam parçaları 2 çocuk annesi bankacı kadının ölümüne yol açtı.