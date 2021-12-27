ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bin 610'a çıktı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artışla 816 bin 610'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 184 bin 461 artışla 52 milyon 283 bin 401 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 816 bin 610'a ulaştı.

California 5 milyon 310 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 476 bin vakayla Texas ve 3 milyon 907 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 139 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 322'ye, Florida'da ise 62 bin 347'ye çıktı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,3'üne en az bir doz, yüzde 65,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 31,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 64 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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