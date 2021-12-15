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Abana'da drone destekli trafik uygulaması

Abana'da drone destekli trafik uygulaması
AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalzeytin kara yolu üzerinde uygulama yaptı. Drone kullanılan denetimlerde İçişleri Bakanlığının "Bir hareketine bakar hayat" kampanyası hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Emniyet kemerinin önemine dikkati çeken ekipler, kemer kullanımının kaza anında ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azalttığına dikkati çekerek sürücüleri bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Denetimlerde sürücü belgesi olmadan araç kullanan bir kişi ile aracın sahibine 5 bin 396 lira ceza yazıldı.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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