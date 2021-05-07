AB üyesi 5 ülkeden aşı üretim kapasitesini artırma çağrısı
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AB üyesi 5 ülkeden aşı üretim kapasitesini artırma çağrısı

AB üyesi 5 ülkeden aşı üretim kapasitesini artırma çağrısı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke lideri, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretim kapasitesinin artırılması ve diğer ülkelerle aşı paylaşım mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke lideri, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretim kapasitesinin artırılması ve diğer ülkelerle aşı paylaşım mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

Belçika, Fransa, İspanya, Danimarka ve İsveç liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, salgınla mücadele ve aşı üretimi konusunda ortak mektup gönderdi.

Mektupta, salgını kontrol altına almak için bütün hükümetlerin çeşitli tedbirler uyguladıkları anımsatılarak, Kovid-19'a karşı ortak hareket etmenin önemine işaret edildi.

İnsanlığın bu boyutta bir sınamayı bireysel çözümlerle aşamayacağına dikkat çekilen mektupta, sağlık kriziyle mücadelenin temelinde iş birliğinin yer alması gerektiği belirtildi.

Mektupta, AB'nin salgınla mücadele çalışmalarında ön planda yer alması gerektiğine işaret edilerek, "Avrupa'nın aşı paylaşım mekanizmasını ve buna bağlı doz paylaşma taahhüdünü acil biçimde onaylanması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın salgına karşı ortak mücadelede liderlik üstlenmesi gerektiğine dikkat çekilen mektupta, Avrupa'nın aşı üretim kapasitesini yükseltme çalışmaları yaptığı anımsatıldı.

Mektupta, "Sorumluluğumuzu ihmal edemeyiz. Bu küresel sağlık krizine karşı uluslararası mücadeleye katkı sağlamaya hazır olmalıyız. Eğer AB harekete geçmezse boşluğu diğerleri doldurur ve aşıları jeopolitik bir araç olarak kullanır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aşıların bir "güvenlik politikası" halini aldığı ve AB'nin burada geride kalmaması gerektiği belirtilen mektupta, Avrupa'nın aşı üretim kapasitesinin artırılmasının ana öncelik olması gerektiği kaydedildi.

Mektupta, AB'nin güvenli, etkili ve makul fiyatlı aşı üretimini artırmak konusunda Atlantik ötesi ortaklarla birlikte çalışmasının önemi vurgulandı.

Salgının sadece gelişmiş ülkelerde aşılama yapılarak alt edilemeyeceğine dikkat çekilen mektupta, "Hepimiz güvende olana kadar kimse güvende olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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