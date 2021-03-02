AB Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya baskıya devam edecek
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AB Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya baskıya devam edecek

02.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:43

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Minsk Anlaşması kapsamında üstüne düşenleri gerçekleştirmediğini, bu nedenle ülkeye yönelik ekonomik yaptırımların süreceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Minsk Anlaşması kapsamında üstüne düşenleri gerçekleştirmediğini, bu nedenle ülkeye yönelik ekonomik yaptırımların süreceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Michel, Donbas bölgesinde incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı.

Michel, 2021'de Avrupa kıtasında savaş olmasının utanç verici bir gerçek olduğunu, Donbas'ta insanların hala ölmeye devam ettiğini söyledi.

Donbas'ı, bu durumun kabul edilemez olduğuna dikkati çekmek için ziyaret ettiğini dile getiren Michel, AB'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sarsılmaz olarak desteklediğini vurguladı.

Michel, AB'nin Donbas'ta tam ateşkesi desteklediğini ifade ederek, Ukrayna halkının yalnız olmadığını ve AB'nin Ukrayna tarafında olduğunu vurguladı.

Moskova'nın Minsk anlaşması kapsamında üstüne düşenleri gerçekleştirmediğini belirten Michel, bu nedenle Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süreceğini kaydetti.

Michel, Rusya'nın Donbas krizinde aracı değil, taraf olduğunu hatırlattı.

"Barışı diplomatik yolla istiyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, son haftalarda Donbas'ta provakosyonlar gerçekleştiğini ve 2 Ukraynalı askerin öldüğünü belirterek, bunun barışa giden yolda engel teşkil ettiğini ifade etti.

AB'nin, Rusya'ya devam edecek baskısı için teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna'nın "Donbas'ta barışa diplomatik yolla ulaşmak istediğine" dikkati çekti.

Zelenskiy, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için barışa uluslararası partnerlerinin desteğiyle ulaşabileceklerini kaydetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

AB Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya baskıya devam edecek
AB Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya baskıya devam edecek
AB Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya baskıya devam edecek
AB Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya baskıya devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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