Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri arasında günlerdir süren ve tıkanma noktasına gelen görüşmelerden sonra, AB'nin kilit pozisyonlarına getirilecek isimler belli oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri arasında yapılan toplantı sonucu AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasında uzlaşma sağlandı. Konu hakkında açıklama yapan Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen'in, Avrupa Merkez Bankası'nın başına ise Christine Lagarde'nin getirileceğini duyurdu. Ursula von der Leyen'in bu pozisyon için seçilen ilk kadın başkan olmasıyla bir ilke imza atılması beklenirken, Belçika Başbakanı Charles Michel'in Avrupa Konseyi Başkanlığına, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borell ise Dış İlişkile Yüksek Temsilcisi pozisyonuna getirilecek.

Fransa ve Almanya'ya açısından avantaj

Fransa'nın önde gelen medya organlarından Le Figaro, yapılan uzlaşmanın, "Fransa ile Almanya'ya avantaj sağlayacak" yorumunda bulundu. Le Figaro, uzlaşmanın, Avrupalı liderler arasındaki derin bölünmelere son vereceğini ve Von der Leyen ile Lagarde isimlerinin, Fransa ile Almanya'nın Avrupa'nın Komisyon liderliğini elinde bulundurma hakkı elde etmesini sağlayacağını ifade etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA