AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay

09.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:59

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3,2 milyar euroluk devlet yardımına onay verdi.



AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, batarya teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in, projelere gelecek yıllarda yaklaşık 3,2 milyar euro fon sağlamasının onaylandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle