AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay
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AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3,2 milyar euroluk devlet yardımına onay verdi.

09.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:59
AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay

(AB) Komisyonu, Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3,2 milyar euroluk devlet yardımına onay verdi.


AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, batarya teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve 'in, projelere gelecek yıllarda yaklaşık 3,2 milyar euro fon sağlamasının onaylandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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