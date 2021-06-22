AB Büyükelçisi, İzmir'de kadınları dinledi
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AB Büyükelçisi, İzmir'de kadınları dinledi

AB Büyükelçisi, İzmir'de kadınları dinledi
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de kadın dayanışma derneğini ziyaret ederek, İstanbul Sözleşmesi süreci ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili bilgi aldı.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir'de kadın dayanışma derneğini ziyaret ederek, İstanbul Sözleşmesi süreci ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili bilgi aldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir programı kapsamında iki gündür toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyor. Büyükelçi Meyer-Landrut, programı kapsamında İzmir Kadın Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Yetkililerden kadına şiddet olaylarıyla ilgili bilgi alan Meyer-Landrut, İstanbul Sözleşmesi sürecinin son durumunu sordu. Sözleşmenin çekilmesiyle ilgili kadınlardan görüş alan Meyer-Landrut, son dönemde kadınlar tarafından düzenlenen toplumsal eylemler hakkında da bilgi aldı.


AB Büyükelçisi, İzmir'de kadınları dinledi
AB Büyükelçisi, İzmir'de kadınları dinledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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