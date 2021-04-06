AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi
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AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AB, ABD'nin kurumlar vergisi artış önerisine destek verdi

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dan Ferrie, Brüksel'in, ABD'nin küresel düzeyde minimum bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesi girişimini destekleyeceğini açıkladı.

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Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dan Ferrie, Brüksel'in,  ABD'nin küresel düzeyde minimum bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesi girişimini destekleyeceğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferrie, "Dijital olanlar da dahil olmak üzere tüm işletmelerin, haklı olarak ödenmesi gereken durumlarda adil vergi paylarını ödemelerini sağlamaya kararlıyız" dedi ve bu konunun Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kapsamında tartışılmasının gerektiğini vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada şirketlerin "vergi cennetleri" olarak bilinen merkezlere taşınmalarının önüne geçebilmek için, küresel düzeyde yüzde 21 oranında bir "minimum kurumlar vergisi" oranı önerdi.Yellen, genel olarak yapılan vergi artışlarının, hükümetlerin yapacakları yatırımların yanında, krizlerden çıkışlarda gerekli finansmanı sağlamak gibi amaçlarla yapıldığına dikkat çekecek ve ayrıca kamunun finansmanına tüm vatandaşların eşit biçimde katılmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, "vergileri artırmanın ABD ekonomisini yavaşlatmayacağını" savunmuştu. Yönetiminin kurumlar vergisini artırmadaki tek amacının, ABD'deki kurumların da vergilerde "adil paylarını" ödemelerini sağlamak olduğunu belirterek, önerdiği yeni kurumlar vergisi politikasının "ekonomiyi daha iyi işler duruma getireceğini ve daha fazla enerji yaratacağını" sözlerine ekledi.Buna göre, Biden yönetiminin kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltmeyi ve yabancı iştiraklerden elde edilen karlara küresel bir asgari vergi koymayı planlıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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