92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Joker'deki başarısıyla Joaquin Phoenix aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger'e gitti.
92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Amerika'nın Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu.
EN İYİ ERKEK OYUNCU JOAQUİN PHOENİX OLDU
En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Bong Joon Ho'ya gitti. Ho böylelikle Oscar tarihine geçmiş oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker'e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger'e gitti. Zellweger Oscar heykelciğini ikinci kez kaldırdı.
EN İYİ YARDIMCI OYUNCULAR BELLİ OLDU
Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Oscar Ödülü'nü kazandı. Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt, bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyordu.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Netflix'te yayınlanan Marriage Story filmindeki rolüyle adından söz ettiren Laura Dern aldı.