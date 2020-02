: 92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu

10.02.2020 07:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 07:52

92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Amerika'nın Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU JOAQUİN PHOENİX OLDU

En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Bong Joon Ho'ya gitti. Ho böylelikle Oscar tarihine geçmiş oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker'e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger'e gitti. Zellweger Oscar heykelciğini ikinci kez kaldırdı.

EN İYİ YARDIMCI OYUNCULAR BELLİ OLDU

Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Oscar Ödülü'nü kazandı. Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt, bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyordu.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Netflix'te yayınlanan Marriage Story filmindeki rolüyle adından söz ettiren Laura Dern aldı.

İşte gecede diğer ödül alanlar...

En İyi Uluslararası Film: Parazit

En İyi Animasyon film: Toy Stroy 4

En İyi Kısa Film (Animasyon): Hair Love

En İyi Orjinal Senaryo: Bong Joon Ho – Parasite

En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi – Jojo Rabbit

En İyi Kısa Film: The Neighbours' Window

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Kostüm Tasarımı: Little Women

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard In A Warzone

En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari

En İyi Ses Miksajı: 1917

En İyi Görüntü Yönetmeni: Roger Deakins-1917

En İyi Kurgu: Michael McCusker and Andrew Buckland – Ford v Ferrari

En İyi Görsel Efekt: 1917



En İyi Saç ve Makyaj: Bombshell

En İyi Orjinal Film Müziği: Hıldur Gudnadóttır – Joker

En İyi Özgün şarkı: Elton John – Rocketman

