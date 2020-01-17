89. İzmir Enternasyonel Fuarı için düğmeye basıldı

17.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Akdeniz" temasıyla düzenlenecek 89. İzmir Enternasyonel Fuarı için düğmeye bastı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu kapsamda, 8 Akdeniz ülkesinin İzmir'deki fahri konsoloslarıyla bir araya geldi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 89. İzmir Enternasyonel Fuarı için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Akdeniz" temasıyla yapılacak fuar hazırlıkları kapsamında; Hırvatistan, İspanya, Fransa, Bosna Hersek, Portekiz, Slovenya, Fas ve İsrail olmak üzere 8 Akdeniz ülkesinin İzmir'deki fahri konsolosuyla bir araya geldi. Tunç Soyer, burada yaptığı açıklamada, "İzmir'in Akdeniz kentleriyle daha fazla buluşmasını istiyoruz dedi.



"Akdeniz kentleri olarak Çin'e ev sahipliği yapacağız"



Çetin Emeç Salonundaki toplantıda konuşan Soyer, şöyle devam etti:



"Fuar alanına hapis olan bir fuar yapmayı düşünmüyoruz. Fuar kapsamındaki etkinliklerin İzmir'in sokaklarına, caddelerine, yani kılcallarına yayılmasına arzu ediyoruz. İzmir'in bir çok yerinde her gün fuara katılan kentlerden birini öne çıkarmak; o gün, o kenti İzmirlilerle buluşturmak istiyoruz. O gün billboardlarımızda o kent olsun, o kentin müziği tanıtılsın, istiyoruz. Çin 'Bir kuşak bir yol' mottosuyla İpek Yolu'nu ihya ediyor. İzmir ise bu orta koridorun çıkış noktasında bulunuyor ve Çin'le Akdeniz arasında bir köprü görevini üstleniyor. Biz tarih boyunca sürdürdüğümüz bu köprü görevine yeniden talip olduğumuz için Çin, 2020'de de konuk olacak. Hatta şöyle diyebiliriz; Akdeniz kentleri olarak Çin'e ev sahipliği yapacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA