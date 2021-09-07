7 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 7 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 7 Eylül yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
7 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 7 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
70 - İmparator Titus komutasındaki Roma İmparatorluğu Ordusu, Kudüs'ü işgal etti ve şehir yağmalandı.
1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi'nde gut hastalığı yüzünden öldü. 28 Kasım 1566 tarihinde defnedildi.
1776 - Dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlendi. Amerikalıların imal ettiği Turtle (Kaplumbağa) adlı araç suyun altından giderek New York Limanı'nda demirlemiş bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'nın bayrak gemisi HMS Eagle'ın altına zaman ayarlı bir bomba iliştirdi. Ancak saldırı başarısız oldu.
1782 - William Herschel, kendi tasarımı olan teleskopla Satürn Bulutsusunu keşfetti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
1812 - Moskova'ya yürüyen Napolyon, Rusları şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi.
1813 - "Sam Amca" takma ismi, ABD için ilk defa yerel bir gazetede kullanıldı.
1822 - Portekiz'in sömürgesi olan Brezilya bağımsızlığına kavuştu.
1901 - 19. yüzyılda, Batı'nın Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan Boxer Ayaklanması sona erdi.
1916 - İngiliz uçakları, Haydarpaşa Garı'nı bombaladı.
1922 - Aydın'ın Kurtuluşu.
1923 - İkdam, Akşam, İleri, Tercüman-ı Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çıkamayınca ortaklaşa olarak "Müşterek" gazetesi yayımlanmaya başladı. "Müşterek" gazetesi iki hafta çıktı.
1927 - Amerikalı mucit Philo Taylor Farnsworth, tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyonu geliştirdi.
1938 - Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, "Programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır" dedi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası, Londra'yı bombalamaya başladı. 57 gün kesintisiz devam eden gece bombardımanlarına The Blitz adı verilmişti.
1943 - II. Dünya Savaşı; İtalya, Müttefikler'e teslim oldu.
1946 - Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan dolarının değeri 131,50 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi.
1947 - Türkiye - Irak Dostluk Antlaşması imzalandı.
1956 - BM'de Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Kaldırılması Ek Sözleşmesi kabul edildi.
1958 - Ana Muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez" dedi. Demeç; Başbakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya" açıklamasına yanıttı.
1977 - İstanbul'da tüp gaz kuyrukları. Tüp gaz, peşin parayla sıra numarası alınarak satılıyor.
1978 - İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi karşıtı gösterilere 20 bin kişi katıldı.
1979 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Dostlar Tiyatrosu'nun "Brecht Kabare" oyununu yasaklandı.
1982 - Esenboğa katliamı sanığı Levon Ekmekçiyan, tek celsede idam cezasına çarptırıldı.
1985 - Kuşadası yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında 14 er yanarak öldü.
1986 - Desmond Tutu, Güney Afrika'da ilk siyahi Anglikan Kilisesi lideri oldu.
1986 - Şili'de Pinochet suikasta uğradı; 5 koruması öldü, Pinochet ise yara almadan kurtuldu.
2011 - Lokomotiv Yaroslavl buz hokeyi takımını taşıyan Yak-Servis 9634 sefer sayılı Yakovlev Yak-42 tipi uçak, Yaroslavl Havalimanı'ndan kalkışının ardından İdil Nehri'ne düştü. Uçakta bulunan 45 kişiden 43'ü olay anında, Alexander Galimov ise 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada sadece uçak mühendisi Alexander Sizov hayatta kaldı.
DOĞUMLAR
923 - Suzaku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 61. imparatorudur (ö. 952)
1533 - I. Elizabeth, İngiltere Kraliçesi (ö. 1603)
1641 - Tokugawa Ietsuna, Tokugawa Hanedanlığı'nda 1651 ve 1680 yılları arasında hüküm süren 4.şogun (ö. 1680)
1707 - Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (ö. 1788)
1726 - François-André Danican Philidor, Fransız satranççı ve besteci (ö. 1795)
1791 - Giuseppe Gioacchino Belli, İtalyan şair (ö. 1863)
1805 - Samuel Wilberforce, İngiliz piskopos (ö. 1873)
1819 - Thomas A. Hendricks, Amerikan politikacı ve hakim (ö. 1885)
1836 - Henry Campbell-Bannerman, Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1908)
1840 - Kral Sisowath, Kamboçya Kralı (ö. 1927)
1842 - Johannes Zukertort, Leh-Alman-İngiliz satranç oyuncusu (ö. 1888)
1855 - William Friese-Greene, İngiliz mucit ve profesyonel fotoğrafçı (ö. 1921)
1867 - J. P. Morgan Jr., Amerikalı bir bankacı, finans yöneticisi ve hayırseverdi (ö. 1943)
1877 - Milan Nedic, Sırp general ve politikacı (ö. 1946)
1900 - Giuseppe Zangara, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e başarısız suikast girişimiyle tanınan suikastçi (ö. 1933)
1907 - Ahmet Adnan Saygun, Türk Klasik Batı Müziği bestecisi (ö. 1991)
1908 - Merna Kennedy, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1944)
1908 - Michael DeBakey, Amerikalı cerrah (ö. 2008)
1909 - Elia Kazan, Amerikalı yönetmen (ö. 2003)
1911 - Todor Zhivkov, Bulgar devlet adamı (ö. 1998)
1912 - Faruk Bayülkem, Türk psikiyatr ve nörolog hekim (ö. 2009)
1912 - David Packard, Amerikalı elektrik mühendisi (ö. 1996)
1914 - James Van Allen, Amerikalı uzay bilimcisi (ö. 2006)
1916 - Halil İnalcık, Türk tarihçi (ö. 2016)
1917 - John Cornforth, Avustralyalı kimyager (ö. 2013)
1922 - Necdet Calp, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 1998)
1926 - Ed Warren, Amerikalı demonolojist ve yazar (ö. 2006)
1926 - Samuel Goldwyn, Jr., Amerikalı yönetmen (ö. 2015)
1926 - Erich Juskowiak, Almanya millî futbol takımı forması giymiş eski futbolcudur (ö. 1983)
1930 - I. Baudouin, Belçika Kralı (ö. 1993)
1931 - Bruce Reynolds, İngiliz çete lideri (ö. 2013)
1932 - Bilge Zobu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1934 - Ömer Karami, Lübnanlı siyasetçi (ö. 2015)
1935 - Abdou DioufSenegal'in 2. Cumhurbaşkanı
1935 - Pedro Manfredini, Arjantinli milli futbolcu
1936 - Buddy Holly, Amerikalı şarkıcı, besteci (ö. 1959)
1940 - Abdurrahman Vahit, Endonezyalı siyasetçi (ö. 2009)
1940 - Dario Argento, İtalyan film yönetmeni, yapımcı ve senarist
1940 - Erkut Taçkın, Türk müzisyen
1943 - David Dein, İngiliz spor adamı
1945 - Andrea Santoro, İtalyan misyoner rahip (ö. 2006)
1945 - Jacques Lemaire, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu
1949 - Gloria Gaynor, Amerikalı şarkıcı
1952 - Susan Blakely, Amerikalı oyuncu
1953 - Şükrü Erbaş, Türk şair ve yazar
1953 - Enzo D'Alò, İtalyan animatör ve yönetmen
1953 - Ami Aspelund, Fin şarkıcı
1954 - Michael Emerson, Amerikalı oyuncu
1955 - Nursun Kayıran, Türk bürokrat
1955 - Gert Brauer, Alman millî futbolcu (ö. 2018)
1956 - Diane Warren, Amerikan şarkı sözü yazarı
1957 - Nasır Muhammedhani, İranlı futbolcu
1957 - Cafer Muhtarifer, İranlı milli futbolcu
1958 - Bayram Ali Bayramoğlu, Türk siyasetçi
1958 - Goran Hadzic, Krayina Sırp Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı (ö. 2016)
1959 - Toshihiko Okimune, Japon futbolcu
1959 - Pierre Nanterne, Fransız iş adamı.
1960 - Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü iktisatçı, siyasetçi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı
1961 - Samir Şerifov, Azerbaycan maliye bakanı
1962 - Hasan Vezir, Türk teknik direktör ve millî futbolcu
1963 - Betül Tarıman, Türk şair
1964 - Eazy-E, Amerikalı Hip-Hop rap sanatçısı (ö. 1995)
1965 - Özen Yula, Türk tiyatro yazarı
1965 - Tomáš Skuhravy, Çek futbolcu
1966 - Toby Jones, İngiliz aktör
1967 - Natalia Wörner, Alman oyuncu
1968 - Jin Hee-kyung, Güney Koreli oyuncu
1969 - Angie Everhart, Amerikalı manken ben oyuncu
1970 - Tom Everett Scott, Amerikalı oyuncu
1971 - Caroline Peters, Alman oyuncu
1972 - Markus Münch, Alman futbolcu
1973 - Alex Kurtzman, Amerikalı yapımcı
1973 - Shannon Elizabeth, Amerikalı model ve oyuncu
1974 - Stéphane Henchoz, İsviçreli millî futbolcu
1975 - Esra Balamir, Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu
1975 - Zeynep Günay Tan, Türk yönetmen
1976 - Oliver Hudson, Amerikalı aktör
1977 - Hakan Eratik, Türk oyuncu
1977 - Fedde le Grand, Hollandalı DJ ve prodüktör
1977 - Kaan Berberoğlu, Türk yüzücü
1978 - Masakazu Senuma, Japon futbolcu
1979 - Ersin Güreler, Türk futbolcu
1979 - Mehmet Ali Nuroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1979 - Murat Karakoç, Türk futbolcu
1980 - Emir, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
1980 - Emre Belözoğlu, Türk futbolcu
1980 - Gabriel Milito, Arjantinli futbolcu
1980 - Nigar Cemal, Azerbaycanlı şarkıcı
1981 - Kyohei Yamagata, Japon eski futbolcu
1981 - Gökhan Zan, Türk futbolcu
1982 - Rıza Efendioğlu, Türk futbolcu
1983 - Mehmet Topuz, Türk futbolcu
1984 - João Miranda de Souza Filho, Brezilyalı futbolcu
1984 - Vera Zvonareva, Rus tenisçi
1985 - Georgi Sarmov, Bulgar futbolcu
1985 - İpek Bağrıaçık, Türk oyuncu
1986 - Charlie Daniels, İngiliz futbolcu
1987 - Evan Rachel Wood, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
1988 - Kevin Love, Amerikalı basketbolcu
1988 - Yağmur Koçyiğit, Türk voleybolcu
1989 - Jonathan Majors, Amerikalı aktör
1990 - Boualem Khoukhi, Katarlı futbolcu
1990 - Fyodor Klimov, Rus artistik buz pateni sporcusu
1990 - Tuğba Melis Türk, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1991 - Dejan Garaca, İsveçli futbolcu
1992 - Gizem Karaca, Türk manken ve oyuncu
1992 - Alican Süner, Türk kemancı
1993 - Vladimir Rodic, Karadağlı futbolcu
1994 - Berker Güven, Türk oyuncu
1995 - George Williams, Galli futbolcu
1996 - Donovan Mitchell, Amerikan basketbol oyuncusu
ÖLÜMLER
1134 - I. Alfonso, Aragon ve Navarra kralı (1104-1134) (d. 1073)
1151 - V. Geoffroy, 1129'dan itibaren miras yoluyla Anjou, Touraine ve Maine kontu ve sonra 1144'den itibaren fetih yoluyla Normandiya dükü (d. 1113)
1550 - Niccolò Tribolo, İtalyan manerist sanatçı (d. 1500)
1559 - Robert Estienne, Fransız matbaacı, yayıncı ve sözlükbilimci (d. 1503)
1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın 10. Padişahı (d. 1494)
1566 - Nikola Šubic Zrinski, Hırvat asker (d. 1508)
1619 - Marko Krizin, Hırvat Katolik rahibi, iman şehidi ve aziz (d. 1589)
1657 - Arvid Wittenberg, İsveçli asker, özel meclis üyesi ve devlet adamı (d. 1606)
1809 - I. Rama, Tayland kralı (d. 1737)
1871 - Mehmed Emin Âli Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1815)
1910 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (d. 1827)
1922 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (d. 1852)
1933 - Edward Grey, bir İngiliz Liberal devlet adamıydı (d. 1862)
1949 - Elton Mayo, Avustralyalı psikolog, sosyolog ve organizasyon kuramcısı (d. 1880) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
1951 - Maria Montez, Dominik asıllı Amerikalı-Fransız aktris (d. 1912)
1954 - Glenn Scobey Warner, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu ve koçu (d. 1871)
1960 - Wilhelm Pieck, Alman Komünist Partisi ve Komintern yöneticilerinden, Doğu Almanya'nın ilk Devlet Başkanı (d. 1876)
1961 - Pieter Sjoerds Gerbrandy, Hollandalı devlet adamı (d. 1885)
1962 - Karen Blixen, Danimarkalı yazar (d. 1885)
1971 - Spring Byington, Amerikalı bir aktris (d. 1886)
1971 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (d. 1919)
1974 - Celâl Sılay, Türk şair ve öykü yazarı (d. 1914)
1979 - I. A. Richards, İngiliz edebiyat eleştirmeni ve retorikçi (d. 1893)
1981 - Christy Brown, İrlandalı yazar ve ressam (d. 1932)
1984 - Jennifer Kendal, İngiliz oyuncu (d. 1933)
1984 - Liam O'Flaherty, İrlandalı yazar (d. 1896)
1987 - Sait Ağar, Türk siyasetçi (d. 1920)
1988 - Sedad Hakkı Eldem, Türk mimar (d. 1908)
1990 - Alan John Percivale Taylor, İngiliz tarihçi ve gazeteci (d. 1906)
1990 - Fuat Börekçi, Türk siyasetçi (d. 1909)
1991 - Edwin McMillan, Amerikalı nükleer fizikçi (d. 1907)
1994 - James Clavell, Avustralyalı yazar (d. 1924)
1994 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1915)
1996 - Bibi Besch, Amerikalı aktris (d. 1942)
1996 - Arda Bowser, Amerikalı profesyonel futbolcu (d. 1899)
1997 - Mobutu Sese Seko, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı (d. 1930)
1997 - Mustafa Tayyar, Türk siyasetçi (d. 1914)
1998 - Mario Bardi, İtalyan ressam (d. 1922)
2001 - Spede Pasanen, Fin yönetmen (d. 1930)
2003 - Warren Zevon, Amerikalı besteci ve müzisyen (d. 1947)
2005 - Efkan Efekan, Türk oyuncu (d. 1935)
2005 - Enver Kaplan, Türk siyasetçi (d. 1921)
2005 - Musa Arafat, Filistinli devlet adamı (d. 1940)
2005 - Sergio Endrigo, İtalyan şarkıcı (d. 1933)
2009 - Muammer Yazar, Türk hukukçu (d. 1917)
2010 - John Kluge, Amerikalı iş adamı (d. 1914)
2012 - César Ardavin, İspanyol bir senarist ve film yapımcısıydı (d. 1923)
2012 - Kemal Merkit, Türk motosikletçi (d. 1960)
2013 - Dokka Umarov, 2006-2007 yılları arasında İçkerya Çeçen Cumhuriyeti başkanıydı (d. 1964)
2014 - Kwon Ri-Se, Japon-Koreli şarkıcı ve manken (d. 1991)
2015 - Susan Allen, Amerikalı arpist (d. 1951)
2015 - Candida Royalle, Amerikalı pornografik film oyuncusu, yapımcı ve yönetmeni (d. 1950)
2016 - Norbert Schemansky, Amerikalı eski halterci (d. 1924)
2016 - Ferheng Şerif, İran'lı besteci, araştırmacı ve öğretmen (d. 1931)
2017 - Türkân Akyol, Türk tıp doktoru, akademisyen ve siyasetçi (d. 1928)
2017 - Jeremiah Goodman, Amerikalı desinatör ve ressamdır (d. 1922)
2017 - Terence Harvey, İngiliz karakter oyuncusudur (d. 1944)
2017 - Tomás Villanueva, İspanyol siyasetçidir (d. 1953)
2018 - Jonas Algirdas Antanaitis, Litvanyalı siyasetçidir (d. 1921)
2018 - Mac Miller, Amerikalı hip hop şarkıcısı (d. 1992)
2019 - Robert Axelrod, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1949)
2019 - John Wesley, Amerikalı oyuncu ve eski asker (d. 1947)
2020 - Berni Alder, Almanya doğumlu Amerikalı fizikçi (d. 1925)
2020 - Aurelio Iragorri Hormaza, Kolombiyalı politikacı (d. 1937)
2020 - Sergey Koltakov, Sovyet-Rus aktör (d. 1955)
2020 - Xavier Ortiz, Meksikalı aktör, şarkıcı, yapımcı ve iş adamı (d. 1972)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
Fırtına: Bıldırcın Geçişi Fırtınası
Aydın'ın Kurtuluşu