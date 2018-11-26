7,2 Büyüklüğündeki Ladik Depremi'nin 75. Yılı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türkiye depremlere karşı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası alınacak önlemler konusunda tecrübeye ulaştı." dedi.

Kaymak, Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 tarihinde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen, 2 bin 300'e yakın insanın ölümüne yol açan depremin 75. yılı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programını katıldı.

Törende konuşan Kaymak, depremde ölen vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaymak, toplumda deprem bilincini artırmak istediklerini vurgulayarak, "Ladik ilçemizde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bin 300'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca bu depremde 5 bin kişi yaralanmış ve konutların yüzde 75'ini oluşturan 40 bin bina yıkılmıştır. Bölgemiz Kuzey Karadeniz Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Türkiye deprem bölgesinde bulunuyor. Maalesef depremlerde çok sayıda insanımızı kaybediyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgelerinde görev yaptığını da aktaran Vali Kaymak, "Benim 1999 Marmara Depremi'nde gördüğüm olay şuydu; herkes 'sahilde evim olsun, yazlığım olsun' diye dayanıklı olmayan binalarda oturmuşlar. O güzel sahildeki yazlık evler maalesef insanlar için mezara dönüştü. Depremin ne zaman olacağı kesin olarak belirlenemediği için deprem her an olacakmış gibi hazır olmamız gerekiyor. 1999 depreminden sonra imar yasalarında büyük değişiklikler yapıldı. Daha sonra yapılan binalarda çok ciddi sıkıntılarımız yok. 1999 depreminde kamu binalarının da çöktüğüne, yıkıldığına ve zarar gördüğüne şahit olduk. Bu standartlara kamu binalarında da uymalıyız." ifadesini kullandı.

Kaymak, depremin doğuracağı sonuçları ve can kayıplarını ortadan kaldırmak için topyekün mücadele etmek gerektiğini dikkati çekerek, "Türkiye depremlere karşı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası alınacak önlemler konusunda tecrübeye ulaştı." dedi.

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı'nı olası bir afet durumunda ihtiyaç duyulan tüm organizasyon için bir rehber olarak gördüğünü belirten Kaymak, "Bu planda, tüm kurum ve kuruluşların olası afet durumunda üstleneceği görev ve sorumluluklar tanımlanmış durumda. 20 Aralık 2018 tarihinde bu planın bir tatbikatını ilimizde gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki, deprem bir gerçek, her şeyden önemlisi ise farkındalık. Deprem farkındalığını öğrenmek ve buna hazır olmak, yaşanabilecek bir felaket karşısında planlı, bilinçli, paniğe mahal vermeden, moralleri yüksek tutarak yapılacak çalışma hedeflerimizden biridir." diye konuştu.

Daha sonra Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden Aytek Ersan "Deprem ve Ladik Depremi" konulu sunum yaptı.

Programa Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.