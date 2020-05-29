65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edecek
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65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edecek

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili yapılan düzenlemelerle 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edeceği belirtildi.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edecek
29.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:54

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili yapılan düzenlemelerle 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların, rutin aralıklarla dışarı çıkmaya devam edeceği belirtildi.

İş hayatı içerisinde faaliyet gösteren 65 yaş üzeri vatandaşların kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtilen açıklamada, "Korona virüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 18-20 yaş aralığındaki gençlerimizin için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususlarının değerlendirildiği İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelge'de belirtilmiştir. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan mezkur genelgeye istinaden bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmelerine, veli veya vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmelerine, karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde rutin aralıklarla muaf olacak gruplar hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için ise, 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. Alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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