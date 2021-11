60 Ülke Arasında Türkiye'de Dünya Grand Prix'sini Kazanan Kamilla Mamedzade Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

ANTALYA (Bültenler) - Kamilla Mamedzade küçük yaşına rağmen yaptığı başarılı projeler sayesinde farklı ülkelerde birçok kez ödüle layık görüldüğünü, hedefinin ise Altın Kelebek ödül töreninde ödül almak olduğunu açıkladı.

Genç şarkıcı, "Kardeş ülke Türkiye'ye büyük sevgim var. Türkiye'de yaptığım ve yapacağım her proje benim için çok değerli" dedi. Peki, Kamilla Mamedzade kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Kamilla Mamedzade, 25 Aralık 2010 yılında kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinda dünyaya geldi. 2020 yılında,Sankt Peterburkda "Neva Fashion Week" moda haftasında "Kamilla's Magic World" isimli kendi tasarladığı markasının, çocuk giyimlerinin gösterimini yapmış, buradaki başarısından sonra, yılın en iyi çocuk markası tasarımcı-model ödülünü almıştır.

Kamilla Mamedzade için 2020 yılı ödülden ödüle koştuğu bir yıl ardından Azerbaycan'ın sevilen starı Rehim Rehimli ile birlikte Çocuklar Gününe özel "Dünyamıza dokunmayın" adlı klibi yayınlanmıştır. "Helping You", "Dünyamıza Dokunmayın", "I love school", "Can Vatan", "Bayrak", "Yağmur", "Çiçek" ,"Anne"isimli şarkılarının ardından, Azerbaycanın zengin servetleri hakkında "The rich wildlife of Azerbaijan" adlı kısa film çektirmiştir. Kamilla'nın son olarak 15 Haziran Azerbaycanın Milli Kurtuluş Gününe özel ingilizce "Azerbaycan" şarkısına klibi yayınlanmıştır.

Kamilla Mamedzade geçtiyimiz günlerde Türkiyenin Antalya şeherinde3.si düzenlenen "Golden Star Kids" 2021 uluslararası talant yarışmasında Karabağın sembolu Hâr-ı Bülbül şarksını okuyarak dünyanın 60 dan fazla ülkesinden 70 kadar katılımcı arasında projenin Grand Prixi ile ödüllenerek dünya birincliyine sahip oldu.

