6 Mart 2020 Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

06.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

6 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah DR. SELÇUK AYTAÇ, KUBİLAY 1, MEŞE 2, SAYGI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374682)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2033., 2075., 2076., 2079., 2081., 2083. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374661)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378597)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah MEDENİYET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377523)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.HÜRRİYET, 2.IŞIK, EMİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378809)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÜYÜKYALI sk/ GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, EMİRSULTAN, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, YALIKÖY sk/ MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378977)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, MUTASARRIF, NAZIR İZZETEFENDİ, PAÇACI sk/ HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MÜHENDİS, SARI BEYAZIT, TAVANLI ÇEŞME, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI, VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI, İMARET SABUNHANESİ, ŞÜKRÜBABA sk/ HOCA GIYASETTİN mah ABACI ÇEŞMESİ, HIZIRBEY CAMİİ, KASNAKÇILAR, MEHMETPAŞA CAMİİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SARI BEYAZIT, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI MASLAK, TAVANLI ÇEŞME, VEFA sk/ SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk/ ZEYREK mah DERS VEKİLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378611)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2692., 2693., 2700., 2703., 2704., 2705., 2706., 2707., 2708., 2709., 2710., 2711., 2712., 2716., 2716/1., 2717., 2717/1., 2719., 2721., 2721/1., 2721/2., 2721/3., 2722/1., 2722/2., 2723., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379063)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 3121., 3127., 3129., 3143., HADIMKÖY YOLU, MEHMET DENİZ KOPUZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377758)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ONUR, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN sk 12:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378793)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 160., PASİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379055)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 604., GAZİ, KARADENİZ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379059)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GEREDE, GEZİ, GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKÇEN, GÜRSU, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk/ TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 413., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379062)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah BUHARA sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379031)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379623)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah MONDROS, AKÇORA, YURDUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379604)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah CENK, NANE sk/ TARABYA mah ALTUNCU, GÜLVEREN, JALE, KASIMPATI, NANE sk 09:04-13:04 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377910)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah AVNİ GÜNDÜZ, DOĞRU MUVAKKİTHANE, EMİRGAN HAMAMI ÇIKMAZI, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , EMİRGAN MEKTEBİ, EMİRGAN ÇEŞMESİ, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KONUR, KORU YOKUŞU, MİRGÜN, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SIĞIRCIK, YUNUS AĞA, ŞEHİT ÖMER SADIK sk 14:07-18:07 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377911)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZ, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380996)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİBLER MAHALLESİ 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381008)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARANFİLLER, VEFA POYRAZ sk/ HABİBLER mah 2711., 2712., 2715., 2716., 2716/1., 2718., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380984)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk/ ZUHURATBABA mah GÜLDEREN, TATLINAR, YOLBAŞI, ÇAĞ sk 15:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380076)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇAĞLAR, ŞİRİN sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380044)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇAĞLAR, ŞİRİN sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380055)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHMET DOĞAN YILMAZ, AHU, AYDIN YUVA, BAŞARI, OLGUNLAR, PELİNLİ, TERAKKİ, TEZ, YAVUKLULAR sk/ OSMANİYE mah AHMET DOĞAN YILMAZ, AYDIN YUVA, OLGUNLAR, OSMANİYE YOLU ÇIKMAZI, SUGÖZÜ, SUNA, TEZ, İNCİRLİ YOLU sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/ YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380068)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, PAPATYALI, RIZA DOĞRUL, ŞÜKUFE NİHAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381978)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BURSALI TAHİRBEY, FEVZİ ÇAKMAK, HATTAT KAMİL, MENEKŞE 1, TALATPAŞA, YILDIZLI, ŞÜKUFE NİHAL sk/ SİYAVUŞPAŞA mah GÜZİDE HANIM, MAHMUT ARDIÇ sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2381988)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk/ HARBİYE mah CUMHURİYET sk/ MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, HACI MANSUR, SAMANYOLU, SUNA KIRAÇ sk/ YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, SEFA, TARCAN, ÖZDEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379967)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk/ YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-667, G-670, G-672, G-673, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-692, G-693, G-7, G-707, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-744, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-831, G-836, G-837, G-842, G-847, G-852, G-856, G-857, G-859, G-865, G-867, G-873, G-877, G-880, G-883, G-894, G-897, G-900, G-904, G-908, G-924, G-926, G-928 sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380820)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1134., 1136., 1137., 1138., 1140., BATTALGAZİ, ORHANGAZİ, ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380967)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ BALIKYOLU mah 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 512., 514. sk/ SÜLEYMANİYE mah 725., 729., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 740., 741., 742., 743., 747., 749., 751., 764., 807., 826., 827., 828., 829., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 839., 841., 843., 844., ISPARTAKULE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385274)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-748, G-749, G-753, G-800, G-823, G-838, G-846, G-870, G-907, G-914, G-917, G-921, G-925 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383550)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383446)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah GAZİ KEMAL, OKUL, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİMENLİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383438)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BİLGEHAN, DEMET, ENVERPAŞA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KARDEŞ, KÜLTÜR, MERCAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, OKUL, ORDU, SELİM PAŞA, VATAN, ÜRGÜPLÜ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383445)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ALTINBAŞAK, CİHANGİR, DOĞAN, EBRU, ECRİN, GÖKHAN, GÜLENDAM, LEMAN, SİTE, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇELİKAY, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385738)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, KUMLU, KÖSEDAĞ, RABAK, SULH, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383633)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, FİDAN, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:30-11:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383640)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383722)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, YOLÇATI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385555)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, GÜLBAHAR, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, OK, PINAR, YENİYOL, ZAKKUM, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, ÇAMLICA, ÖZLER, İSTİKLAL sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385564)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk, 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385565)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAHÇELER, BEYLİK, ERAY, ERZİNCAN, FESTİVAL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383632)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk/ HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk/ TELSİZLER mah BALÇIK sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ MECİDİYEKÖY mah KİRAZ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385621)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, GÖLBAŞI, GİZEM, HİRA, MANOLYA, SAVAŞ, SAYGI, SEVİM, TAŞOCAĞI, YÜZAKI sk/ ÇAĞLAYAN mah KIYMET, MARTI, NİLAY, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, YAY, ÇEŞMİNAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383637)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk/ ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385675)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk/ ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385674)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN sk 09:07-12:07 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383685)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, EGEMEN, GÖKHAN, ÇELEBİ sk 11:16-13:16 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383686)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk/ HARAÇÇI mah KORUİÇİ sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, BEYLİK, EGEMEN, GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383673)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk/ YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383703)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce BAHÇEŞEHİR, EBRU SK, KUZU SK, PAZARTÜRK CD, ŞELALE CD 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383934)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KARAGÖZ, KESTANELİK, NEBİYE, TESTİ ÇIKMAZI, İDEAL ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLİM, İĞDE sk/ OKLALI mah KAYYUM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386693)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah AĞAÇ, IŞIK, NİMET, İSMET PAŞA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386746)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2046., 2047., NAMIK KEMAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383933)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230., ADNAN KAHVECİ sk/ HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, GÜVERCİN, KIYI, PAPAĞAN, SAKA, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386885)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ALT MALTIZ, BABA, BADEM ÖNÜ, BÜKLÜM, CELALZADE, DENİZ, DERE KARŞISI YANI, ELVANDİREK, FISTIKLI BAHÇE, FUTACI, KANDEMİR, KANDEMİR ÇIKMAZI, KAPI KAHYASI, KAPI KAHYASI ARALIĞI, KAYALAR, KUDÜM, KİŞMİRİ, MUHİBBAN, OKUMUŞOĞLU, SALLABAŞ, TATAROĞLU, TOKAÇ, TOPAĞAÇ, TUNÇ, TURŞUCU HÜSEYİN sk/ KOCATEPE mah ÇAYLAK sk/ PİRİPAŞA mah ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, MANOLYA, MİSKET, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385665)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ABDUSSELAM, ERENLER TEKKESİ, FİDAN, SIVACI AHMET, TAŞCI AKİF, TURŞUCU HÜSEYİN, ÇIKSALIN ARALIĞI sk/ PİRİPAŞA mah ABDUSSELAM, HALICIOĞLU YAĞHANESİ, KARAGÖZ, KUMBARAHANE, TURŞUCU HÜSEYİN, VEZNEDAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385634)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BURSALI TAHİRBEY, FEVZİ ÇAKMAK, HATTAT KAMİL, MENEKŞE 1, TALATPAŞA, YILDIZLI, ŞÜKUFE NİHAL sk/ SİYAVUŞPAŞA mah GÜZİDE HANIM, MAHMUT ARDIÇ sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384050)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ABACI HALİM, AHRETLİK, BONCUK, CELALZADE, DERE KARŞISI YANI, ELVANDİREK, EMİN, ERDEN, ERENLER TEKKESİ, FİDAN, HALİL AĞA, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR ÇIKMAZI, KUDÜM, MALTIZ, MUHİBBAN, PEŞTEMALCI, SIVACI AHMET, TOKAÇ, TURŞUCU HÜSEYİN, TÜTÜNCÜ ABBAS, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, YEŞİM, ÇIKSALIN, ÜÇ KARDEŞLER, ŞAHİNLER sk/ PİRİPAŞA mah FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, TURŞUCU HÜSEYİN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385647)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AL KARANFİL, CELAL ATİK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, GÜVEN 1, HAMİT KAPLAN, MUMCU, NUR, PİRİNÇ, SAADET HANIM, SİMGE, YAŞAR DOĞU, ŞEKER, ŞÜKRÜ GÜLESİN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383636)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah LALAPAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386776)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387118)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA sk/ SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ sk 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387094)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, BİRLİK, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387111)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 2.KARADENİZ, 2.YALÇIN, HİSAR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387148)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, HADIMKÖY sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386702)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah DEĞİRMENBAHÇE CAD., MALAZGİRT CADDESİ 14:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387156)