5G teknolojisi nedir, hangi risklerle karşı karşıyayız, hayatımız nasıl etkilenecek?
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5G teknolojisi nedir, hangi risklerle karşı karşıyayız, hayatımız nasıl etkilenecek?

Yakında hayatımıza girecek olan son nesil kablosuz veri transfer teknolojisi olan 5G şimdiden son model telefon ve cihazlarda kendinden bahsettirmeye başladı. Peki tam olarak ne zaman kullanabilceğiz ve na kadar hızlı olacak?

14.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:25
5G teknolojisi nedir, hangi risklerle karşı karşıyayız, hayatımız nasıl etkilenecek?

5G internet son dönemde en çok konuşulan teknoloji. Peki veri alış-veriş hızında ve iletişim cihazlarında devrim yaratacağı söylenen 5G teknolojisi nedir?


5G, mobil telefonların kullandığı hücresel ağlarda bulunan teknolojik alt yapının yeni kurallar ile yeniden yapılandırılması. Bu çerçevede radyo frekansları, işlemciler ve antenlerin kullanılma şeklinde yapılan değişiklikler ve kapasite yükseltici yeni eklemelerden söz edebiliriz. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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