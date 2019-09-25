5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

25.09.2019 18:51

TÜYAP tarafından düzenlenen "Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve KOSGEB'in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan "5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" törenle açıldı. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Samsun'un Türkiye'deki pek çok sektörün arz ve talebinin buluştuğu stratejik bir platform haline geldiğini belirterek, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin tek fuar merkezi olma hüviyetinin yanı sıra ülkemizin de önde gelen organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir şehir haline geldi. Bugün dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerle ülkemizin dört bir tarafından birbirinden değerli firmalarımızı temsilcileri ile arz ve talebi Samsun'da buluşturuyoruz. Tarım sektörünün içindeki pek çok yeniliği de tek çatı altında buluşturan bir organizasyon hüviyetini fuarımız taşıyor. Fuarımızda yalnızca ticari işbirlikleri olmayacak, bunun dışında da tarım sektörümüzü doğrudan ilgilendiren pek çok konuda seminerler, sempozyumlar, panellere de ev sahipliği yapacağız. Fuarımız her geçen gün nitelik bakımından büyüyor, nicelik bakımından da birçok iş anlaşmasına ve iş bağlantısına ev sahipliği yapma imkanı da ortaya koyuyor. Fuara yurt dışından gelen ziyaretçilerimizi aynı zamanda Samsun'un, Karadeniz'in pek çok güzelliğine de yakından şahitlik edip bir nevi gönüllü turizm elçileri olarakta ülkelerine yolcu ediyoruz. Bu yıl Cezayir, Irak, Lübnan, Umman ve Sudan'dan misafirlerimiz var. Önümüzdeki yıl sayıyı ve ülke çeşitliliğini de artırma hedefi içindeyiz" dedi.



"Çok güçlü ve kuvvetli bir fuar dönemi geçiriyoruz"



TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş ise, kapılarını ziyaretçilere açtıklarını ifade ederek, "5.'sini düzenlediğimiz fuarımız hayırlı olsun. Bu yıl fuarımızın popülasyonu, ürün çeşitliliği geçmiş yıllara oranla daha da fazla oldu. Çok güçlü ve kuvvetli bir fuar dönemi geçiriyoruz. Burada çiftçilerimizin, tarım insanlarının, tarım, ekim, hasat yaparken bulabileceği tüm mekanizasyonları, tarım aletleri, tohumlama, gübreleme su ve su teknolojiler, sera ve sera teknolojilerini bulabilecek. 5 gün boyunca sabah 10.00 ila akşam 20.00 itibarıyla ziyaretçilerimize kapılarımız açık" diye konuştu.



"Tarım sektörü dünyadaki birçok ülkenin ekonomisine önemli katkıda bulunuyor"



Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tarım sektörünün dünyadaki birçok ülkenin ekonomisine önemli katkısının bulunduğunu kaydederek, "Ülke nüfusunun önemli bir kısmına istihdam sağladığı gibi, sanayi sektörüne girdi sağlar, sanayi ürünleri için talep oluşturur ve tarımsal ürünler ihracı yoluyla toplam ihracata katkıda bulunur. Biz bu kadar stratejik bir sektör için çok önemli, üstelik doğal girdilere sahip bir ülkeyiz. Verimli topraklar, farklı iklimler, doğal su kaynakları kıymetli varlıklarımız. Tarım sektöründe dünya liderliğine oynayabilecek neredeyse tüm argümanlara sahibiz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de Avrupa İşletmeler Ağı Projemiz kapsamında Romanya, Bulgaristan ve Bosna Hersek'ten gelen sektör temsilcileriyle ve yine Lübnan, Irak, Cezayir'den gelen heyetlerle ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Sulama alanında çok ciddi mesafe katedildi"



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise tarımsal üretimde Samsun'un Türkiye'de 20. sıralarda olduğunu belirterek, "Samsun gelecekte Türkiye'de ilk 5'e girmek zorunda. Samsun'da 4 tane büyük ovamız var. Çarşamba, Bafra, Terme ve Vezirköprü. Türkiye'nin en kaliteli toprağı Vezirköprü ovamızda. Sulama alanında çok ciddi mesafe kat edildi. Tarıma dayalı sanayide de çok ciddi bir gelişmenin arifesindeyiz. Büyükşehir olarak da gelecek projeksiyonumuzda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gereği olan büyükşehir belediyeciliğini inşallah şu anda yasal düzenlemelere de ihtiyaç duymadan Türkiye'de gerçekleştirme sorumluluğu olan da belediyeyiz ve bütün projeleri yapılanmamızı buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜYAP Fuarcılık, fuarları ülke çapında ve uluslararası alana taşıma konusunda çalışma yapıyor"



Samsun'un tarım kenti olduğunu vurgu yapan Samsun Valisi Osman Kaymak da şunları kaydetti:



"Her alanda iddialıyız. Tarımda, sanayide, turizmde potansiyeli yüksek bir iliz. Bu fuar şehrimize değer katıyor. Şehirde ortak aklı ve paydayı oluşturabilirsek çözemeyeceğimiz sorun yok. Bu fuar bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Bütün kurumlar bir araya gelmiş önemli hizmetleri şehrimize kazandırmış. TÜYAP Fuarcılık, fuarları ülke çapında ve uluslararası alana taşıma konusunda çalışma yapıyor. Fuarlar üretici ve tüketicinin sektörün bir araya geldiği, buluştuğu, sorunların tartışıldığı önemli buluşma noktaları. Tarım fuarımız hem bölgemize hem ülkemize büyük katkı yapacak. Geçen yıl 50 bine yakın insan ziyaret etti inşallah bu yıl daha fazla olmasını bekliyoruz. Özellikle Samsun çiftçisinin mutlaka bu fuarı görmesini istiyoruz."



Fuarda ayrıca iş adamı Eren Günhan Ulusoy, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise fuar alanı gezildi. Programa ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilçe kaymakamları, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, STK temsilcileri katıldı. Girişin ücretsiz olduğu 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 26-28 Eylül tarihleri arasında 10.00-20.00 saatleri arasında, 29 Eylül 2019 günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA