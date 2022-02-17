3600 ek göstergede kim ne kadar fark alacak? İşte meslek meslek yeni ücret listesi

Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşti.

GENİŞ KATILIM OLDU

Düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri katıldı.

KARARLILIK MESAJI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilgin, "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyonu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Meseleler ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri ele alınacak. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümünü önerileri değerlendirilecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim." diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Bu toplantıların bitmesinin ardından başka bir komisyonda da çalışmaların devam edeceğini duyuran Bakan Bilgin, "Kamuda çok sayıda sözleşme biçimi var. Bu konuda kamuda ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu da çözeceğiz. Sosyal dalgalanmalara karşı kalkan oluşturma maksadıyla hareket ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

ALİ YALÇIN: YILIN İLK YARISINDA TAMAMLANACAK

Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" diye konuştu.

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA

Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

TASLAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu toplantının ardından 3600 ek gösterge için hazırlanan taslaklar da ortaya çıktı. Bu taslaklarda ek gösterge, hiyerarşi düzeni ve meslekler de yer aldı.

İşte meslek meslek 3600 ek gösterge listesi;

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