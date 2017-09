Sakarya'da, 33. Söğütlü Tarım, Hayvancılık, Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.



İlçede düzenlenen festivale katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, en i·yi i·ki yaş üstü büyük boğa kategorisinde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini taktim etti.



Toçoğlu, yarışmaya katılanları tebrik ederken, festival alanını da gezerek katılımcı firmaları ve stantları gezdi.





Burada konuşan Toçoğlu, şehirde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için bu tür festivaller çok önemli olduğunu söyledi.



İlçenin her geçen yıl bu festivalin boyutlarını büyütecek, tarım ve hayvancılık potansiyelini artıracağını dile getiren Toçoğlu, "Bizlerde şehrimizde tarımsal hizmetlerde verimliliği artırmak, şehrimizin tarım potansiyelini geliştirmek, çiftçilerimize gerekli destekleri sunmak için Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımızı kurduk. İnşallah şehrimize her alanda katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç de Söğütlü'de, hayvancılık ve tarımın birlikte yürüdüğünü ifade etti.



Göreve geldikleri günden beri bu festivali layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Genç, "Bugün 4 gün sürecek festivalimizi başlatıyoruz. Söğütlü her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu festivalin Söğütlü ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sunacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.



Festivalde, Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Erol Aydın, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Adem Fidan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.