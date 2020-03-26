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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Bursa, Güncel

300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki 48 saatlik ameliyatı sona erdi.

26.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:30
300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki 48 saatlik ameliyatı sona erdi. ABD'de tedavi gören Kayra, korona virüs sonrası tedavisi tamamlanmadan Türkiye'ye geri döndü.

Bursa İnegöl'de 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve geçen süre zarfında 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş, son olarak ABD'de 48 saatlik bir ameliyat geçirmişti. Zorlu ameliyat sonrası ABD'de tedavi gören Kayra, son dönemde yaşanan korona virüs sonrası tedavisi tamamlanmadan Türkiye'ye geri döndü.

Türkiye'ye gönderilme kararı alındı

Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları olan Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar görmüştü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, geçtiğimiz 27 Temmuz'da ABD'nin Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapılan Kayra, yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra, operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta bir kez daha ABD'ye giden ve yaklaşık bir aydır Amerika'da bulunan Kayra, 48 saat süren son ameliyata alındı. 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra'ya bu kez kolon nakli yapıldı. Küçük çocuk daha önce yapılan gırtlak ameliyatının ardından kolon nakliyle birlikte ağzından beslenmeye başladı. Uzun yıllar sonra ağızdan su içen ve su gıdalar tüketmeye başlayan Kayra'nın ABD'deki tedavisi devam ediyordu. Ancak dünya genelinde yaşanan korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin de karantinaya çevrilmesi nedeniyle Kayra'nın anne ve babasıyla birlikte doktorlar tarafından Türkiye'ye gönderilme kararı alındı.

Türk Hava Yollarının Boston'dan kalkan tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan Kayra ve ailesi, saat 16.30'da İstanbul'a ulaştı. İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapan Kayra Karataş ve ailesinin korona virüs tedbiri kapsamında Bursa'daki evlerinde 14 gün süreyle karantinada kalacakları öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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