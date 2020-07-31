30 Temmuz 2020 Haberleri
30 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
31.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:19
- Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
- Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
- Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
- Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
- Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı
- Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü
- Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
- Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
- Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
- Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
- Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
- Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirildi
- Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
- Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
- Trump'ın seçimleri erteleme önerisi Cumhuriyetçi senatörlerden destek bulmadı
- Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
- Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
- Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı
- Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı
- Ayasofya Camii bayram namazına hazır
- İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
- Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
- Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
- Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
- Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek
- Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
- İzmir'de büyük orman yangını! Dumanlar şehirden görülüyor
- Şırnak'ta 5 terörist ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu
- Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
- CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
- Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
- Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
- Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan bayram mesajı: Bayramlar ortak sevincin vesilesidir
- Tatilciler yolları kilitledi, Bodrum'da tüm sahiller doldu