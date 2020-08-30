30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser ve ışıklı drone gösterisi
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30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser ve ışıklı drone gösterisi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün özel konser ve ışıklı İHA gösterisi gerçekleştirecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser ve ışıklı drone gösterisi
30.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:10

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün özel konser ve ışıklı İHA gösterisi gerçekleştirecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul edecek. Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel bir konser gerçekleştirilecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Büyük zafer, 300 İHA ile göklere yazılacak

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile '30 Ağustos Zaferi' temalı bir ışık gösterisi gerçekleştirilecek.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

Dijital gösterim merkezlerinde 30 Ağustos zaferi

İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de '30 Ağustos Zaferi' temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

30 Ağustos Zaferinin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

30 Ağustos Zaferinin, sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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