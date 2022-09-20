Zafer Haftası Badminton Turnuvası sona erdi Spor Haberleri Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Haftası Badminton Turnuvası, Tınaztepe Spor Salonunda 55 sporcunun katılımıyla sona erdi. Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Haftası Badminton Turnuvası, Tınaztepe Spor Salonunda 55 sporcunun katılımıyla sona erdi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Afyonkarahisar'da spor faaliyetlerini tüm hızıyla devam ediyor. Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen Zafer Haftası Badminton Turnuvası yoğun ilgi gördü. 16 farklı kategoride düzenlenen müsabakalarda 55 sporcu kıyasıya yarıştı. Badminton müsabakaları neticesinde dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Zafer Haftası Karahisar Spor Haberler

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